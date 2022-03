Gabon: Steeve Nzegho Dieko boudé par certains pdégistes?

Ecouter cet article Ecouter cet article

Nommé le 09 mars dernier secrétaire général du Parti démocratique gabonais (PDG) Steeve Nzegho Dieko a eu son baptême de feu le 12 mars dernier. Si d’apparence cette ascension est saluée, pour de nombreux observateurs elle ne ferait pas nécessairement l’unanimité auprès de certains pdégistes, qui estiment que ce dernier est un novice qui n’a aucune base politique à Libreville, encore moins dans son fief dans l’Ogooué-Ivindo.

Chercheur à l’Institut de recherches en sciences humaines (IRSH) et chargé de cours au Département des Sciences Politiques de l’Université Omar Bongo (UOB) , le nouveau secrétaire général du parti de masse est le premier natif de la province de l’Ogooué-Ivindo à occuper cette fonction. Une fonction souvent occupée par les ressortissants de la province l’Ogooué-Lolo, dont le dernier en date était Éric Dodo Bounguendza, nommé Haut-Commissaire de la République.

En procédant à la nomination de Steeve Nzegho Dieko, le 9 mars dernier, le président de cette formation politique Ali Bongo Ondimba cassait donc une vieille tradition, en donnant la chance à chaque militant, de pouvoir aspirer un jour exercer la haute fonction de secrétaire général du PDG. Une démarche qui toutefois n’est pas du goût de certains cadres du parti au pouvoir.

Sous cape, plusieurs s’interrogent sur ce choix pour le moins curieux. Beaucoup de pdégistes considèrent le nouveau secrétaire du PDG comme un visage peu connu des milieux politiques gabonais et qui n’a ni une grande influence, ni une grande expérience permettant de mieux gérer et de mieux fédérer militants et sympathisants du parti.

Ils estiment que l’homme est plutôt mieux connu sur le terrain académique et dans le domaine scientifique, auquel il appartient, que dans la sphère politique. A l’approche des prochaines échéances électorales, ce détail peut jouer en défaveur du parti au vu des égos de certains hauts cadres notamment au moment du choix des candidatures. A quelques mois de ce challenge Steeve Nzegho Dieko pourra-t-il gérer ce monde? Wait&see