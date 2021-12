Gabon: StarTimes démocratise l’accès à la télévision numérique à moindre coût

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le secteur de la diffusion des programmes de télévision connaît un véritable boom ces dernières années. La preuve avec la présence du leader de la télévision numérique en Afrique, StarTimes qui a lancé récemment une offre promotionnelle avec plus de 180 chaînes de télévision, parmi lesquelles des chaînes internationales, des chaînes africaines populaires et des chaînes opérées par ce dernier, le tout avec des prix des bouquets allant de 5 000 FCFA à 15 000 FCFA.

Démocratiser l’accès à la télévision numérique en Afrique en général et au Gabon en particulier. C’est l’ambition affichée par le groupe StarTimes, fondé en 1988 par l’ingénieur chinois Monsieur Pang Xinxing. En effet, depuis sa création, cet opérateur s’est imposé comme un partenaire privilégié sur le continent afin de faciliter l’accès aux programmes de télévision numérique.

Preuve de cette implication qui n’a de cesse de grandir, la signature du contrat d’exécution du projet « Accès à la TV satellite pour 10 000 villages africains » avec le ministère PRC du Commerce et qui rentre dans le cadre de la coopération sino-africaine. Objectif : offrir aux familles rurales la télévision par satellite conformément à sa vision qui est de « permettre à chaque famille africaine d’être capable de s’abonner à la télévision numérique et d’en jouir ».

Installé au Gabon depuis juin 2021, StarTimes se veut être un opérateur de proximité à l’écoute de ses abonné(e)s. Il permet ainsi à ses abonnés d’avoir accès à plus de 480 chaînes de télévision avec des contenus aussi divers que variés notamment de l’actualité, du cinéma, des séries, du sport, du divertissement et des programmes pour enfants. StarTimes permet à un nombre croissant d’usagers d’accéder à la télévision numérique par satellite et terrestre (TNT) ainsi qu’à travers les technologies Internet.

Il dispose de cinq types de bouquet notamment Smart, Super; English, Chinese et Max avec des prix variant entre 5 000 FCFA et 15 000 FCFA. Actuellement en promotion le kit complet, décodeur, antenne, télécommande, est au prix exceptionnel de 11 000 FCFA au lieu de 13000 FCFA avec toutes les chaines offertes et l’installation est désormais à 5000 FCFA.