Gabon: Standard Chartered Bank lorgne sur le projet de monétisation des crédits carbone

Ce mardi 30 août 2022 le Premier ministre Rose Christiane Ossouka Raponda a reçu en audience à son cabinet sis à l’immeuble du 2 décembre le directeur général de la banque britannique Standard Chartered Bank, Lamin Kemba Manjang. Il était question pour ce dernier de décliner au chef du gouvernement l’ambition de cet établissement bancaire dans le financement du processus de monétisation des crédits de carbone au Gabon.

Leader dans le crédit carbone et dans la préservation des forêts, le Gabon fait déjà l’objet de grandes convoitises de la part de nombreux organismes internationaux. C’est notamment le cas de Standard Chartered Bank qui ambitionne accompagner le pays dans la mise en valeur de ses richesses. Du moins la question était en discussion au cours de l’audience qu’a accordée le premier ministre au dirigeant de cet établissement bancaire.

« Nous souhaitons aussi accompagner le gouvernement dans son processus de monétisation et réaffirmer notre engagement pour le gouvernement non seulement en tant que banque, mais aussi en tant que partenaire », a déclaré Lamin Kemba Manjang. Un projet qui a d’ailleurs reçu l’assentiment du premier ministre Rose Christiane Ossouka Raponda, qui a souligné que l’appui de cette banque internationale au projet de monétisation de crédits carbone permettra à la fois « de mieux protéger notre forêt et de mieux financer notre développement ».

A noter que le Gabon est le pays qui absorbe le plus de CO2 net au monde, il serait opportun pour les pays pollueurs d’investir dans les crédits carbone gabonais. D’autant plus que le pays séquestre annuellement l’équivalent de 140 mille tonnes de carbone, alors qu’il n’en émet que 35 mille. Soit une différence de plus de 100 mille tonnes de carbone, que le Gabon peut vendre sous forme de crédit carbone aux entreprises et aux pays qui en ont besoin.