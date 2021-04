Gabon: soutien inconditionnel de Jean Ping, Féfé Onanga favorable à la paix des braves

C’est sans aucun doute l’une des plus grosses surprises de ce début de semaine. En effet, la paix des braves lancée par une soixantaine de partis politique de la majorité et de l’opposition membre du Conseil national de la démocratie (CND) vient de recevoir une adhésion de poids en l’occurrence celle de président du Mouvement populaire des radicaux (MPR) et leader de la résistance dans l’Ogooué Maritime Féfé Onanga.

En effet, c’est dans un live diffusé par l’activiste Akewa Ping Peter Brady ce lundi 05 avril 2021 que ce proche de l’ancien candidat à l’élection présidentielle Jean Ping a tenu à donner sa position quant à l’appel lancé par des partis membres du CND. « Nous MPR nous partirons à ce dialogue », a lancé Féfé Onanga.

Pour le leader du Mouvement populaire des radicaux, personnalité politique très influente dans la capitale économique, leur participation s’inscrit dans la volonté de sortir le Gabon de la crise multiforme à laquelle elle fait face depuis 2016. « J’appelle l’ensemble des gabonais épris de paix et de justice de se joindre à nous pour que nous puissions tous dialoguer pour le Gabon. Nous n’allons pas dialoguer pour prendre des postes, mais pour l’avenir du pays », a indiqué le président du MPR.

Il faut dire que ce soutien inconditionnel de l’ancien président n’a pas manqué de fustiger la posture adoptée par certains leaders politiques dits de l’opposition radicale qui semble « faire la politique avec des émotions ». Cette adhésion constitue donc une véritable victoire pour les promoteurs de la Paix des braves et qui pourrait jouer sans aucun être un pas de plus vers la concrétisation de ce projet.