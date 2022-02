Gabon: sous l’effet du chanvre, il poignarde à mort un ressortissant sénégalais dans sa boutique

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le quartier Massuku dans le premier arrondissement de la ville de Port-Gentil a été le théâtre d’un véritable drame. En effet, Steephen Endazokou, un compatriote de 32 ans, plus connu sous le pseudonyme de Kurtis a poignardé à mort, Aliou Bâ, un ressortissant sénégalais au cours d’un vol qui a mal tourné le lundi 7 février dernier, rapporte l’Agence gabonaise de presse (AGP).

Les faits se sont déroulés le lundi 7 février 2022 aux environs de 14 heures. Ce jour-là, Steephen Endazokou de passage au quartier Massuku a envie de fumer la cigarette et se rend dans la boutique la plus proche. Constatant qu’il n’y avait personne au comptoir, il aurait décidé de passer à la caisse pour dérober quelques billets de banque. Malheureusement pour lui, c’est à cet instant que le propriétaire de la boutique, Aliou Bâ, aurait fait son entrée par la porte arrière.

« Il m’a attrapé par derrière pour essayer de me neutraliser. Et comme j’avais un couteau avec moi, j’ai commencé à le poignarder. Il cherchait toujours à se défendre, il m’a attrapé, on s’est un peu bousculé dans la boutique et j’ai continué de le poignarder. Quand les voisins sont arrivés pour essayer d’encercler la boutique, le boutiquier était déjà mort dans sa chambre. J’ai fermé la porte de la boutique de l’intérieur. Quand ils se sont un peu retirés, une petite fille est arrivée pour essayer de donner le plat du boutiquier. Quand elle s’est rendu compte que ce n’était pas la voix du boutiquier, elle est allée appeler les voisins. Et quand ils sont arrivés, je me suis échappé par l’arrière de la douche du boutiquier, par un trou au niveau du toit » a avoué Steephen Endazokou. Non sans indiquer avoir agi sous l’effet de stupéfiants.

La cavale de Steephen Endazokou aura été de courte durée puisqu’il sera appréhendé par les agents de la police judiciaire dans la nuit du mercredi au jeudi au quartier dit Carrefour Assane, à Port-Gentil. Présenté devant le procureur de la République, le présumé meurtrier a été placé en détention préventive à la maison d’arrêt de la cité pétrolière en attendant d’être fixé sur son sort. Reconnu comme un consommateur régulier de stupéfiants, ce dernier n’est pas à son premier séjour en prison. Il a déjà été incarcéré deux fois, pour des faits de vol de téléphone portable. Nul doute que cette fois, il devrait y séjourner beaucoup plus longtemps.