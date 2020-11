Gabon: Sotrader inaugure ses premiers points de vente à l’intérieur du pays

La Société de transformation agricole et de développement rural (Sotrader) poursuit son développement avec l’ouverture, les 19 et 20 novembre derniers, des points de vente dans les villes de Ndendé et Tchibanga. Cette initiative est la première du genre à l’intérieur du pays.

Désigné courtier national dans le domaine de l’approvisionnement des secteurs de l’agriculture, de la pêche et de l’élevage, Sotrader poursuit son maillage territorial. Cette ambition de déployer des points de vente à l’intérieur du pays avait clairement été déclinée en mars dernier par Calixte Mbeng, coordonnateur général du Programme Graine. Lequel expliquait que l’objectif était d’« assurer aux producteurs gabonais la commercialisation de leur production et des revenus décents d’une part; et d’autre part, de garantir aux consommateurs l’accès aux produits agricoles de qualité et à des coûts raisonnables ».

Chemin faisant, c’est Ndendé et Tchibanga qui sont les premières villes à accueillir les tout premiers points de vente des produits issus de la production gabonaise. L’ouverture de ses deux premiers points de vente s’inscrit dans la volonté de la Société de transformation agricole et de développement rural de répondre aux besoins des populations.