Gabon: Sosthène Ossoungou somme les agents publics à se faire bancariser au plus tard le 31 décembre 2020

Dans le cadre du lancement de la deuxième phase de bancarisation des agents publics, le ministère du Budget et des Comptes publics a annoncé, par le biais d’un communiqué rendu public ce jeudi 05 novembre, qu’à partir du janvier 2021, les agents de l’Etat percevront leurs salaires uniquement par règlement bancaire. Une mesure qui s’inscrit dans la volonté des pouvoirs publics de faciliter le règlement mensuel de la solde.

Selon ce communiqué signé du ministre Sosthène Ossoungou Ndibangoye, cette mesure concerne l’ensemble des agents publics en l’occurrence les fonctionnaires, les agents en présalaire et les agents de la main d’œuvre non permanente. Une opération qui s’inscrit dans la volonté de ce département de faciliter les opérations de règlement mensuel de la solde. A cet effet, le paiement des salaires se fera dorénavant par le seul mode de règlement bancaire à partir de janvier 2021.

Ainsi, « les agents non détenteurs d’un compte bancaire à ce jour, et habituellement payés par bon de caisse ou par carte du trésor devront procéder à l’ouverture d’un compte courant », précise le communiqué du ministère du Budget. Dans le même élan, il suggère aux agents publics de se rapprocher des différents établissements bancaires de la place notamment BGFI BANK; ORABANK; BICIG; UBA; ECOBANK et UGB au plus tard le 31 décembre 2020 pour les formalités d’usage.

Les agents publics concernés par cette operation devront donc se munir d’une pièce d’identité en cours de validité; de deux photos d’identité et du talon supérieur du dernier bon de caisse payé, ou un bulletin blanc. « Les relevés d’identité bancaire (RIB) des intéressés devront être déposés auprès des services de la Direction Générale du Budget et des Finances Publiques (Direction de la Solde). Passé ce délai, la solde des agents publics qui ne se seront pas conformés à cette procédure sera d’office domiciliée dans une des banques partenaires citées plus haut », indique le communiqué.

Par ailleurs, le ministère du Budget précise que les agents publics résidant dans les localités de l’intérieur du pays non encore pourvus de banques commerciales sont exclus de cette opération. Ces derniers conserveront donc leur mode de règlement habituel.