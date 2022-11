Gabon: «s’orienter, se former, réussir» au cœur de la 3ème édition du Salon de l’Emploi et des métiers

Ecouter cet article Ecouter cet article

Après deux années de pause due à la crise sanitaire liée au Covid-19, le cabinet de recrutement et de conseils Altemploi Gabon a lancé, ce jeudi 3 novembre 2022, la 3ème édition du Salon de l’emploi et des métiers. Placé sous le thème « s’orienter, se former, réussir», ce rendez-vous a mobilisé plus de 20 recruteurs et 2 119 demandeurs d’emploi venus saisir ces opportunités et s’aguerrir dans la rédaction de Curriculum vitæ (CV).

C’est la salle de conférence d’un hôtel de la place qui a servi de cadre au lancement de la 3ème édition du Salon de l’emploi et des métiers. Devenue incontournable dans l’agenda des offreurs mais encore plus des demandeurs d’emploi, cette initiative portée par le cabinet Altemploi Gabon a connu une mobilisation monstre, ce jeudi 3 novembre 2022 à Libreville. Au four et au moulin pour la cause de l’employabilité chez les jeunes, le Directeur général de cette entreprise citoyenne a tenu à rappeler l’enjeu de cette édition.

« Cette 3ème édition du Salon de l’Emploi & des métiers est un moment important pour nous recruteurs, mais également pour tous ces participants qui se sont inscrits massivement durant ces dernières semaines au nombre de 2.119 candidats », a souligné Alexandre Alawoe. Poursuivant son propos, le Directeur général d’Altemploi Gabon a indiqué que « tout au long de ces 2 journées, ils auront la possibilité de rencontrer 20 entreprises, des entrepreneurs, et des recruteurs au même endroit ».

Le Directeur général d’Altemploi Gabon Alexandre Alawoe entouré de ses collaborateurs © D.R.

Il s’agira dès lors d’une occasion en or « d’augmenter leurs chances d’être recontactés par la suite, pour un ou plusieurs entretiens d’embauche ». Puisque placée sous le signe de l’orientation et de la formation qui conduisent à la réussite, cette édition ambitionne « d’inverser la roue qui consiste à former des chômeurs instruits, au détriment d’acquérir suffisamment d’expérience professionnelle avant l’obtention du diplôme et de garantir une insertion plus facile dans le marché du travail ».



Par ailleurs, les candidats bénéficieront de conseils d’experts en recrutement sur la rédaction de CV. Au nombre des 20 entreprises recruteurs, la BGFIBank représentée par Edouard Kevyn Davy Nguema Ndzang, chargé de la communication externe et des relations publiques, a mis en exergue son caractère citoyen en dévoilant ses divers métiers. Même son de cloche pour le cabinet de médiation professionnelle et conseils Muleby dont la Directrice générale Annie-Flore Batchiellilys a mis en lumière le cœur de métier. Pour les différents participants, il s’agit d’une plus-value certaine. Cette édition prendra fin demain.