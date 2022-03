Gabon: Solen va injecter 98 milliards de FCFA pour la Centrale solaire d’Ayemé

Ecouter cet article Ecouter cet article

Dans le cadre du renforcement de l’offre énergétique pour la ville de Libreville et sa périphérie, l’Etat gabonais a procédé, le vendredi 11 mars dernier à la signature avec l’entreprise Solen de la Convention d’investissement relative à la conception, au financement, à la construction et à l’exploitation d’une centrale solaire photovoltaïque d’Ayemé. Une infrastructure qui devrait mobiliser un investissement de près de 98 milliards de FCFA.

C’est en présence du ministre de l’Economie et de la Relance Nicole Jeanine Lydie Roboty épse Mbou et du ministre du Budget et des Comptes publics Édith Ekiri Mounombi épse Oyoumi que le ministre de l’Energie et des Ressources humaines Alain Claude Bilie-By-Nze a procédé à la signature avec les responsable de l’entreprise Solen basée à Dubaï de cette convention pour la construction de la centrale solaire photovoltaïque d’Ayemé Plaine à 30 km de Libreville.

D’un coût estimé à 98,7 milliards de FCFA la construction de cette infrastructure devrait démarrer « ipso facto », selon l’entreprise. Cette dernière est chargée de la conception, du financement, de la construction, la détention, l’exploitation et la maintenance de cette centrale qui s’étendra sur 251 hectares, à environ 16 kilomètres au sud-ouest de la ville de Ntoum.

Un projet qui devrait permettre d’ameliorer considerablement l’offre énergétique du pays. « Ce projet entre dans le cadre de la mise en œuvre du PAT dont l’un des objectifs est d’accroître nos capacités de production de 250MW supplémentaires, tout en répondant à l’impératif d’intégration des énergies renouvelables dans notre mix énergétique », a indiqué le ministre de l’Energie Alain Claude Bilie-By-Nze.