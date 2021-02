Gabon: Sogeval fait le bilan de ses activités et du plan de riposte contre la Covid-19

Réuni le week-end écoulé à l’occasion de son assemblée générale, la Société gabonaise de suivi-évaluation des politiques publiques (Sogeval) en a profité pour dresser le bilan de ses activités pour l’exercice 2020. Entre évaluation à mi-parcours du plan de riposte contre la Covid-19 au Gabon et perspectives encourageantes, la structure présidée par Petit-Lambert Ovono entend aller encore plus loin dans sa mission d’évaluation.

L’assemblée générale tenue ce samedi 6 février 2021, a été l’occasion pour la Société gabonaise de suivi-évaluation des politiques publiques (Sogeval), de dresser le bilan d’une année riche en termes d’actions menées « sur le terrain ». Entre la mission d’évaluation du plan de riposte contre la Covid-19 au Gabon conduite par son Bureau d’études et de conseils et les activités de son ONG, la structure présidée par Petit-Lambert Ovono n’a pas chômé.

En effet, sélectionné pour conduire l’évaluation du plan de riposte gabonais, la Sogeval en a profité pour évaluer aussi largement que possible, l’action gouvernementale dans un contexte particulier. Au travers « d’interviews et enquêtes auprès de tous les ministères impliqués dans le plan de riposte contre la pandémie » comme l’a souligné Petit-Lambert Ovono, l’entité via son Bureau d’études, a donc pu réaliser « la plus grande étude de 2020 au Gabon ».

Réalisée entre le Gabon et la France où elle a notamment pu aux côtés de la Cour des Comptes, se rendre à Matignon pour échanger avec la Cellule chargée de la prospective et la stratégie, cette étude a permis à Sogeval de s’inscrire comme un partenaire clé pour le gouvernement, comme en témoigne sa mission prochaine confiée par l’Agence nationale des parcs nationaux (ANPN) sur commande de la Banque mondiale.



A noter que qu’au cours de cette assemblée générale, l’organisation en a également profité pour présenter son rapport d’activité, installer son nouveau bureau et préciser le plan d’action 2021. Un plan d’actions axée autour du « renforcement des capacités de ses membres et du renforcement de son partenariat avec le gouvernement pour l’encourager à commander les évaluations ».