Gabon: la SOGADA s’offre une usine d’alvéoles pour lutter contre la vie chère

Ecouter cet article Ecouter cet article

Au moment où le gouvernement est à pied d’œuvre pour lutter plus efficacement contre la vie chère, en organisant des assises nationales sur cette problématique, certains acteurs économiques ont intégré cette question dans leurs activités. C’est le cas de la Société gabonaise de développement agricole (SOGADA) qui lancera dans les prochaines semaines son usine de fabrication des alvéoles avec comme incidence une réduction des coûts et par ricochet du prix des œufs.

En effet, la mise en place obéit à la volonté de l’administrateur général de la Sogada Hervé-Patrick Opiangah de répondre à la problématique des coûts élevés de cette matière première faite en papier moulé, qui sert au transport et à la protection des œufs. Avant la mise en place de cette usine les aviculteurs étaient assujettis aux fournisseurs extérieurs toute chose qui se répercute sur le prix des œufs.

LIRE AUSSI Gabon : 18 000 oeufs produits par jour à la Sogada



Il était donc primordial pour cette entreprise d’avoir en permanence des alvéoles pour soutenir sa production et minimiser les coûts y relatifs. « Nous avons donc opté pour la fabrication d’alvéoles sur place pour satisfaire le besoin national et in fine exporter pour vendre également à l’international nos produits made in Gabon », a indiqué l’administrateur général de la Sogade.

Pour rappel, dans son exploitation de 108 hectares du village de Meyang, situé à quelques encablures de Ntoum au Pk 55, Nzong Exotica, sont hébergés plus de 20 000 poules dont la plus représentée reste la poule pondeuse Isa Brown, une variété hybride adaptée aux conditions climatiques équatoriales, très prisée pour sa capacité de ponte phénoménale s’estimant à 300 oeufs par poule, entre le début et la fin de cycle de la ponte.