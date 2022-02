Gabon: Socoba à l’origine d’un gigantesque bouchon suite aux travaux sur le Boulevard Triomphal

Ecouter cet article Ecouter cet article

Entamés il y a quelque temps par l’entreprise de BTP Socoba, les travaux de renforcement de la voie bitumée au niveau du rond point de la démocratie ne sont pas sans conséquence pour les populations. En effet, en empêchant les automobilistes de rallier le boulevard triomphal, ces derniers se retrouvent englués dans un gigantesque embouteillage entre Nzeng-Ayong et les Charbonnages.

Le trafic routier au niveau des voies d’accès au centre ville est depuis quelques jours très pénible. Et pour cause, les travaux sur le Boulevard Triomphal Omar Bongo menés par la société de BTP Socoba ont conduit cette entreprise a tour à tour segmenter le périmètre praticable. Résultat, les véhicules doivent faire de la gymnastique pour se frayer un chemin.

« Au rond-point de la démocratie, Socoba orchestre un désordre. Toutes les voitures qui viennent de Nzeng ayong ne peuvent plus monter sur l’échangeur. Les personnes en taxi doivent marcher de l’échangeur jusqu’à l’ancienne sobraga pour espérer trouver un taxi à nouveau qui pourra les conduire au boulot », a fustigé un citoyen arrivé tardivement à son boulot.



En effet, on peut apercevoir des engins postés à chaque sortie du rond de la démocratie.Excédées par la lenteur desdits travaux, les populations y voient une volonté maligne de compliquer les trafic routier pour des causes d’impayés. Pourtant, il est peu évident que Jean-Claude Baloche Ondimba, patron de cette société use de tels subterfuges pour faire chanter l’État. Pour l’heure, les bouchons se multiplient de Nzeng-Ayong aux Charbonnages et vice-versa.