Gabon: Sobraga en soutien aux tenanciers de bars de Libreville

En arrêt depuis plus d’un mois en raison de la pandémie mondiale de coronavirus, les membres de l’Association des tenanciers de bars de Libreville ont bénéficié d’une aide substantielle le 30 juin dernier. En effet, la Société des brasseries du Gabon (Sobraga), par le biais de son directeur commercial, Joël Gallato, a procédé à une dotation exceptionnelle de boissons, accessoires et kits sanitaires pour accompagner la reprise progressive des opérateurs économiques exerçant cette activité.

Réunis le mercredi 30 juin dernier dans un des points de vente situé à Nzeng-Ayong, les représentants de l’Association des tenanciers de bars de Libreville ont réceptionné une importante dotation de la part des responsables de la Sobraga. Une aide qui vient à point nommé pour ces opérateurs économiques, après plus d’un an de fermeture totale ou partielle, des débits de boissons en raison des restrictions gouvernementales liées à la crise sanitaire de covid-19.

Fidèle à son sens de responsabilité et d’esprit d’équipe qui sont au cœur de ses valeurs fondatrices, la Sobraga a souhaité accompagner la reprise progressive de leurs activités avec une dotation exceptionnelle de plus de 2 000 casiers de boissons à l’endroit des 150 membres que compte l’association. Cela, dans le but de reconstituer leurs stocks et relancer leur activité dans les meilleures conditions. Les bénéficiaires ont également reçu des kits sanitaires qui leur permettront d’assurer le respect strict des gestes barrières édictés par le gouvernement pour la protection des populations, dans leurs établissements respectifs.

« Ce n’est que grâce à notre vigilance et notre responsabilité que nous pouvons espérer vaincre cette crise sanitaire et atténuer ses impacts dévastateurs sur notre économie », a déclaré Joël Gallato, directeur commercial de la Sobraga. « Nous souhaitons ici vous rassurer de notre entière collaboration et de notre solidarité indéfectible. Nous sommes des maillons d’une même chaîne et nous nous devons de nous entraider », a-t-il conclu.