Gabon: six étudiants en formation sur la restauration d’oeuvres d’art

Ecouter cet article Ecouter cet article

Depuis le lundi 4 juillet 2022, le Musée National des Arts, Rites et Traditions du Gabon sert de cadre au chantier-école de Libreville. En effet, ce sont cinq élèves conservateurs et une élève restauratrice de l’Institut national du patrimoine (INP) qui participent à une formation qui vise la réalisation d’interventions de conservation préventive, d’identification, de récolement et d’inventaire sur les collections du musée.

En vue de mettre en pratique leur cours théoriques, six étudiants conservateurs et restauratrice de l’institut national du patrimoine ont entamé récemment une formation au sein du Musée national des Arts, Rites et Traditions du Gabon. Il est question pour ces derniers, d’acquérir des connaissances sur la réalisation d’interventions de conservation préventive, d’identification, de récolement et d’inventaire sur les collections du musée.

Il faut souligner que cette formation est assurée par l’Institut national du patrimoine, établissement d’enseignement supérieur affilié au ministère de la Culture français. Elle a pour mission d’améliorer les capacités non seulement de leurs étudiants mais également des salariés du Musée national du Gabon au travers de cet atelier de formation qui se déroule jusqu’au mercredi 13 juillet 2022.



Encadré par la restauratrice Frédérique Vincent, ce chantier école offre l’occasion aux participants de travailler en étroite collaboration avec les équipes du musée et apporter une aide concrète et effective dans des opérations de classement, en répertoriant, photographiant, décrivant, dépoussiérant et rangeant les collections concernées. Il faut noter que cette opération est réalisée dans le cadre du projet innovant MUSEOGAB, avec le soutien de l’ Ambassade de France au Gabon.

Alors, ça vous a plu ? 👍🏾

Pour recevoir plus d'actualités, inscrivez-vous à notre newsletter Whatsapp. OUI bien sûr je m'inscris