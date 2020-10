Gabon: Simplice Rey Mbina en soutien aux femmes cultivatrices du district de Moukalaba

Dans le cadre de la concrétisation de la decennie de la femme décrétée par le chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba et soutenue par la première dame Sylvia Bongo Ondimba, l’‘ancien député du Parti démocratique gabonais (PDG) dans le département de Mougoutsi, Simplice Rey Mbina a procédé à la remise d’un important don en matériel aux femmes cultivatrices de la canne à sucre dans le district de Moukalaba.

Soucieuse de développer des activités génératrices de revenus auprès des populations rurales de l’intérieur, une délégation conduite par le militant PDG Simplice Rey Mbina a tenu à apporter son soutien aux femmes cultivatrices de la canne à sucre dans le district de Moukalaba. Ainsi, ce sont 160 femmes des associations des villages Ndenguilila, Dikoutou et Mandilou qui ont bénéficié de cette importante dotation du fils de la localité.

Une dotation composée essentiellement de trois machines Presse-cannes, d’un groupe électrogène et d’une soixantaine de machettes. Par ailleurs dans le cadre de la lutte contre la propagation de la Covid-19, Simplice Rey Mbina a procédé à la remise d’un important lot de savon et de bavettes mais aussi de 250 affiches de prévention à la Covid-19.

«Les femmes sont au cœur des équilibres familiaux, culturels, sanitaires et sociaux. Elles jouent un rôle central en matière de santé, de développement et d’éducation. A ce titre, leur autonomisation est un indispensable facteur de paix et de progrès social, économique et environnemental pour notre pays le Gabon. Donnons aux femmes les moyens de pouvoir pallier les besoins de leurs familles, car la femme en est le socle», a souligné Simplice Rey Mbina.

Lors de la distribution de cette dotation, les femmes de ces localités n’ont pas manqué de remercier la Première dame Sylvia Bongo Ondimba pour son geste à l’endroit des femmes du district qui est la preuve de son engagement pour l’émancipation de la femme gabonaise.