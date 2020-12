Gabon: signature d’une convention pour la prise en charge des personnes vivant avec une déficiente mentale

Ce mardi 29 décembre 2020, le ministre de la Santé, le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong et Wilma Sickout Assélé, présidente fondatrice de la Fondation Gertrude François, ont conclu une convention de partenariat portant sur la prise en charge des personnes vivant avec une déficience mentale au Gabon. Une action qui vise à accompagner les personnes souffrant de troubles dépressifs aussi bien dans la prise en charge, le traitement, la réhabilitation, la réinsertion, entre autres.

C’est en présence des responsables du Centre national de santé mentale (CNSM) que cette signature de convention entre le ministère de la Santé et la Fondation Gertrude François s’est déroulée. Une convention qui s’inscrit dans le cadre de l’initiative « une nouvelle vie » de la Fondation Gertrude François.

Les deux entités souhaitent pouvoir bénéficier de l’expertise de l’un et de l’autre afin de mener des actions de réhabilitation, d’humanisation, de prise en charge, du traitement et de réinsertion des déficients mentaux d’une part et fournir des équipements au Centre national de santé mentale d’autre part.

Saluant l’engagement de Wilma Sickout Assélé aux côtés des personnes vulnérables souffrant de dépression, notamment avec la mise sur le marché en novembre dernier de son ouvrage anti-déprime « Au nom de la vie », le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong, a invité la direction du CNSM et la Fondation Gertrude François à bâtir une révolution autour de l’amélioration de l’offre de soins de ces personnes.

Par ailleurs, l’élaboration d’un plan d’actions prioritaires est attendue dans les meilleurs délais pour la matérialisation de la convention.