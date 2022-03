Gabon: signature d’une convention de partenariat entre AXA assurances et la MGSER

Ecouter cet article Ecouter cet article

La société d’assurances AXA Gabon et la Mutuelle générale des secteurs éducation et recherche (MGSER) ont signé, ce mercredi 23 mars 2022, une convention de partenariat. Un accord-cadre dont le but est de proposer une protection sociale à l’ensemble des mutualistes en proposant une meilleure garantie de couverture maladie et de retraite complémentaire.

C’est au restaurant de l’Université Omar Bongo (UOB) que s’est déroulée la cérémonie de signature d’une convention entre la société d’assurances AXA Gabon et la Mutuelle générale des secteurs éducation et recherche (MGSER). Ce partenariat vise à renforcer les liens de solidarité entre le leader mondial des assurances et les acteurs desdits secteurs en offrant une protection sociale complète qui vient se greffer aux différents mécanismes étatiques auxquels les adhérents ont souscrit.

Rappelant la portée historique de cette initiative, le président des mutualistes a souligné l’accompagnement d’AXA Gabon en vue de matérialiser cet idéal social vieux de 39 ans. « Il nous semble que le modèle assurantiel de type mutualiste conçu, financé et géré, offre de nombreux atouts aux personnels des secteurs éducation et recherche. En effet, basé sur le principe de solidarité, ce système assurantiel se rapproche des principes et valeurs de nos traditions », a indiqué Fridolin Mve Messa.

Même son de cloche de la part du secrétaire général du Ministère de l’Enseignement supérieur, représentant le ministre empêché, qui a rappelé l’intérêt de ce partenariat. « Il s’agit de mettre en place un partenariat qui permettra à l’adhérent d’avoir accès aux différents produits d’assurance proposés par Axa Gabon (assurance automobile, couverture maladie…) », a souligné le Pr. Frédéric Mambenga-Ylagou. En réaction, le Directeur général d’AXA Gabon s’est dit honoré de participer à l’amélioration des conditions de vie du plus grand nombre.

En effet, pour Théophile Mboro Assogho, cette signature vient concrétiser les efforts consentis par les mutualistes en droite ligne avec la vision du groupe. « AXA Gabon est fier aujourd’hui en cette journée nationale de l’enseignant de faire partie de ce projet historique et précieux. Notre vision consiste à agir pour le progrès humain en protégeant ce qui compte. Il englobe les adhérents en apportant une protection sociale solidaire », a-t-il conclu. Reste à définir de manière collégiale un chronogramme afin de mener des actions-terrain pour accroître le nombre d’adhérents.