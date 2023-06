Gabon : signature d’un partenariat stratégique entre Laceau Group et Africa Ratings

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le facilitateur d’opérations bancaires et de démarches administratives Laceau Group et Africa Rating ont procédé à la signature d’un partenariat ce lundi 12 juin 2023. Une convention qui permettra aux petites et moyennes entreprises (PME) demandeuses de crédit accompagnées par le cabinet de conseil en finance de bénéficier de la notation financière.

C’est en vue d’améliorer leurs différents services et produits que le cabinet de conseil en finance Laceau Group et Africa Ratings ont paraphé un important partenariat ce lundi 12 juin 2023. L’objectif visé est de permettre à la clientèle assistée par Laceau group de jouir des services de l’agence de notation financière des PME et associations d’Afrique centrale. Mais également l’accélération du financement de ces dernières.

A cet effet, le Président Directeur Général de Laceau Group, Gérôme Oyiba a rappelé les motifs de cette convention. « Le but de cette synergie est de faire en sorte que les banques prennent moins de risques lors du financement des PMEs… Nos activités respectives font en sorte que les banques veulent accompagnées ces PMEs sur une base de crédibilité et de confiance afin d’obtenir plus de chance dans la demande de financement », a-t-il déclaré.

En réaction, Wilfried Akendengue, Président Directeur Général d’Africa Ratings a souligné la valeur ajoutée de cette action stratégique. « Cette convention va créer de la valeur partagée à la fois pour les banques et pour nous en tant que partenaire. On va créer par conséquent des entreprises viables, ce qui donnera à la banque un outil de monitoring ». C’est dans cette optique que les petites et Moyennes entreprises auront pour leur part un dispositif de pilotage.

Une signature qui tombe à point nommé pour les démarches administratives des PMEs gabonaises. Il faut dire que depuis sa création Laceau Group en un an c’est 500 millions en valeur de financement et 120 PMEs accompagnées. Il est important de préciser que ces deux sociétés sont des précurseurs dans leur domaine d’activité en Afrique centrale. Vivement le déploiement de leurs offres.