Gabon: signature d’un partenariat entre le Collège Delta et le Prépa Courcelles de Paris

Dans le souci d’apporter un soutien à ses jeunes diplômés l’administrateur général du Collège et lycée Delta Georgina Ignanga a procédé à la signature d’un partenariat avec la directrice du Prépa Courcelles de Paris, Patricia Levyne. Un partenariat qui devrait permettre à ces diplômés de bénéficier d’une formation axée sur la finance, le management ou encore le droit.

Avec un taux de réussite de 52% au baccalauréat général et 43% à celui technologique l’établissement fondé il y a 50 ans par Charles Marie Ignanga a démontré le professionnalisme et le dynamisme de son équipe managériale. C’est donc dans l’optique de proposer un soutien approprié à ces nouveaux bacheliers qu’elle a entrepris de mettre en place ce partenariat avec le Prépa Courcelles de la ville lumière.

La signature de ce partenariat a pour objectif d’offrir aux bacheliers ayant obtenu la mention “assez bien” et souhaitant poursuivre leurs études dans les grandes écoles de commerce, de les préparer en France, dans cet établissement. A cet effet, le collège s’est engagé à s’acquitter des frais d’inscription desdits élèves au sein dans ces classes de prépa.

« Nous avons vu que malgré les difficultés, vous êtes en progression, et je suis bien sensible à cela. Car nous-mêmes avons l’habitude de donner la chance aux élèves qui aussi bien des séries ES ou B au Gabon qu’à ceux qui viennent des séries scientifiques, avec des spécialités maths et physiques ou maths et économie » a lancé Patricia Levyne.

Avant de préciser toutefois, « quand un élève vient avec la spécialité maths et économie, il faut qu’il prenne des cours de soutien en maths, pour qu’il fasse encore plus de mathématiques pour réussir ». Une démarche qui a assuré la réussite de l’établissement parisien, garantissant à nombre de ses apprenants, l’admission dans les 20 meilleures écoles de commerce de France.

Pour sa part, Georgina Ignanga n’a pas manqué de se féliciter de la mise en place de ce partenariat qui cadre avec la vision du fondateur de cet établissement qui contribue depuis des décennies à la formation des jeunes Gabonais. Elle s’est d’ailleurs engagée à perpétuer l’oeuvre accomplie par son fondateur Monseigneur Charles Marie Ignanga en portant le collège et lycée Delta de Port-Gentil, au nombre des établissements de référence au Gabon.

Pour rappel, la prépa Courcelles de Paris est une école d’élite, de classes préparatoires aux 20 plus grandes écoles écoles de commerce de France à l image de l’Ecole des Hautes études commerciales (HEC).