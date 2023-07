Gabon : signature d’un accord pour la maintenance des équipements des centres de Nkok, Mvengue et Ntchengué

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le vendredi 14 juillet dernier, le ministre de la Formation professionnelle, Raphaël Ngazouze, a procédé à une signature de contrat avec le groupe AVIC International à Shenzhen en Chine. Un accord qui porte sur le renforcement des capacités de 60 fonctionnaires qui grâce à une formation seront outillés pour assurer la maintenance des infrastructures, des équipements pédagogiques et de formation des formateurs des centres de Nkok, Mvengue et Ntchengue.

En effet, la signature de cet accord s’inscrit dans la volonté du gouvernement gabonais de s’assurer du bon fonctionnement sur le long terme du transfert des technologies pour la gestion des centres de Nkok, Mvengue et Ntchengue. Il en ressort que le Groupe AVIC fera la maintenance des équipements pour une durée de 24 mois.

Selon, les termes de l’accord signé des mains du membre du gouvernement, durant cette période, AVIC s’engage pour un transfert de compétences. Ainsi, des maintenanciers gabonais seront formés en Chine pour la prise en charge définitive des ateliers, y compris des ateliers pédagogiques dans les centres multisectoriels. Il faut noter que le groupe AVIC est spécialisé dans l’industrie aéronautique, la logistique et la haute technologie.

Tout le long du mois de juin, 60 fonctionnaires conduits par Guy Ebolo, Coordonnateur du projet et Directeur de Cabinet du ministre Raphaël Ngazouzé, ont bénéficié d’une formation en Chine pour l’usage et la maintenance des équipements des centres de formation de Nkok, Mvengue et Tchengué. À long terme, le groupe AVIC s’engage à procéder à un transfert de compétences.

Établir un plan stratégique de formation professionnelle

Selon Guy Ebolo, le Gabon tient à s’assurer du bon fonctionnement sur le long terme du transfert des technologies pour la gestion des centres Nkok, Mvengue et Tchengué. « Cette immersion en Chine a permis à notre équipe d’écrire le plan stratégique de la formation professionnelle au Gabon pour les 3 prochaines années », a-t-il indiqué.