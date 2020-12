Gabon: signature de deux conventions pour la mise en oeuvre des ZAP

Ce mardi 15 décembre 2020, le ministère des Eaux et Forêts a servi de cadre à la signature d’un accord cadre et d’une convention en vue de la réalisation de la déforestation et de la valorisation des espèces pour l’aménagement des ZAP. Visant à matérialiser le projet de création de zones agricoles à fortes productivité (ZAP), ces conventions signées entre Biendi Maganga Moussavou et Lee White, s’inscrivent dans la droite ligne de la dynamisation du secteur agricole.

Entériné en marge du conseil des ministres du 13 octobre dernier, le projet visant à créer dans les prochaines années au Gabon 5 zones d’investissements à forte productivité agricole, vient de connaître une avancée majeure. En effet, au cours d’une cérémonie qui s’est tenue ce mardi 20 décembre, le ministre des Eaux et Forêts, également chargé du Plan climat et du plan d’affectation des terres et celui de l’Agriculture et de l’Élevage, ont signé deux conventions.

Portant essentiellement sur le cadre général de coopération en matière de ZAP et sur la réalisation de la déforestation et de la valorisation des espèces pour leur aménagement, ces deux conventions ont permis à Biendi Maganga Moussavou porteur de ce projet ambitieux, et à Lee White garant de la protection de l’environnement et des terres gabonaises, de matérialiser aussi bien la volonté de l’exécutif d’encourager les jeunes à « retourner à la terre » et à favoriser la création de nouveaux emplois.



Disséminées dans trois des neuf provinces du Gabon notamment à Kango et Andeme (Estuaire), Idemba et Mboukou (Ngounié) et à Bifoun-Abanga (Moyen Ogooué), ces ZAP devraient constituer à l’avenir, le socle d’une politique sectorielle structurellement définie. Conscients de l’enjeu et de l’importance que revêtent ces deux conventions, les deux ministres n’ont d’ailleurs pas caché leur « satisfaction », rappelant au passage le leadership du Gabon en matière de développement durable.