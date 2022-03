Gabon: Shuji Noguchi échange avec les responsables des PME

Ecouter cet article Ecouter cet article

L’Ambassade du Japon au Gabon a organisé le vendredi 25 février 2022, une réunion d’échange d’affaires entre les petites et moyennes entreprises japonaises et gabonaises en visioconférence. Une séance de travail présidée par Noguchi Shuji, ambassadeur du Japon au Gabon et par Joseph Giraud Effagone-Obame, ambassadeur du Gabon au Japon.

Intitulée « Réunion préparatoire en ligne d’échanges d’affaires Japon/Gabon », cette séance de travail co-organisée par l’ambassade du Japon au Gabon, l’ambassade du Gabon au Japon, l’association d’amitié Japon–Gabon et le Conseil gabonais du Patronat a été organisée dans le but d’établir des contacts et de jeter les bases des futures relations commerciales entre les entreprises japonaises et gabonaises. En toile de fond, la promotion des investissements respectifs dans les deux pays.

Au cours de cette rencontre, une vingtaine de PME des deux pays ont échangé en ligne pour bâtir des relations d’affaires prometteuses à l’avenir. « Le gouvernement gabonais a entrepris des efforts significatifs de diversification de l’économie à travers le Plan d’Accélération de la Transformation (PAT), clé de la politique économique du Gabon, initié par Son Excellence Ali Bongo Ondimba, Président de la République. Dans ce contexte, attirer les investisseurs étrangers est devenu un atout majeur », a indiqué l’ambassade du Japon au Gabon.

Il faut dire que cette séance de travail qui a vu la participation de l’Agence japonaise de Coopération internationale (JICA), la direction générale du Commerce, l’Agence nationale pour la promotion des investissements (ANPI) s’inscrit, à titre des initiatives concrètes, dans la droite ligne des travaux de la 7ème Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD 7) tenu en 2019 et qui soulignait le rôle « essentiel » du secteur privé dans le développement de l’Afrique.