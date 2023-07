Gabon : Shan’l s’insurge contre les coupures intempestives d’eau 

Ecouter cet article Ecouter cet article

Dans une vidéo sur la plateforme Tiktok courant juin 2023, la chanteuse gabonaise et internationale Shan’l s’est prononcée sur la question de l’adduction d’eau au Gabon. A cet effet, l’artiste qui a remporté plusieurs compétitions panafricaines s’est insurgée contre les coupures intempestives d’eau « les coupures d’eau là, c’est comment ? ».

La problématique de l’accès à l’eau potable continue d’être traînée par le gouvernement comme un véritable boulet au pied. Depuis des années, de nombreux Gabonais n’ont plus ou n’ont jamais eu accès à l’eau. Un nœud gordien qui n’épargne ni couches sociales, ni quartiers, ni villes et villages.

Nonobstant les limites qu’elle s’impose habituellement face aux divers maux qui affaiblissent la société, l’auteure du hit « Tchizabemgue » s’est invitée à la critique face au manque de ce précieux liquide dans son quartier. « Même quand tu ne veux pas parler ici là au Gabon, il y a une aiguille qui vient te piquer à la fesse pour que tu parles » a-t-elle déploré.

Dans le ton d’humour qu’on lui connaît, elle a ajouté « Les coupures d’eau là c’est comment? En plus ça dure, maintenant on lave le business comment ooohhh». Au-delà du désarroi qu’elle suscite, la pénurie d’eau quasi permanente dans les administrations, les foyers et même certaines des zones industrielles confirme l’incapacité de la Société d’Energie et d’Eau du Gabon (SEEG) à approvisionner la population. Et ce, malgré la mise en œuvre du Programme intégré d’alimentation en eau potable et des assainissements de Libreville (PIEAPAL) lancé en mars 2021.

Rappelons qu’à l’heure où nous couchons ces lignes, de nombreux riverains dans le grand Libreville sont à la recherche d’eau potable. On note la Cité d’Awendjé qui est privée d’eau depuis 8 ans, Milong si à Nzeng Ayong pour ne citer que ceux-là. De nombreux autres propriétaires de camions livreurs ont du mal à s’approvisionner dans des points de lavage automobiles eux aussi asséchés sans que la SEEG n’en donne les raisons.