Gabon: seules trois des neuf provinces disposent des cartes de vaccination cachetées

C’est au cours de la conférence de presse qu’elle a animée ce lundi 12 juillet 2021, que la présidente du Comité national de vaccination (Copivac), le Pr. Marielle Bouyou-Akotet a tenu à apporter des éclaircissements sur le pass vaccinal. Ainsi, elle a annoncé que seules trois des neuf provinces de notre pays disposaient de cartes de vaccination cachetées.

A l’aube de l’arrivée à Libreville du vaccin Johnson & Johnson qui va renforcer la campagne de vaccination, la présidente du Copivac a, à l’occasion d’une conférence de presse, tenu à apporter plus de précisions sur les carnets de vaccination. Elle a ainsi fait état de ce que sur l’ensemble du territoire, les cartes de vaccination ayant un cachet n’étaient disponibles que dans trois provinces. Une situation des plus déplorables.

Selon les explications du Pr. Marielle Bouyou-Akotet, « Certains médecins n’ont plus de cachets c’est la raison pour laquelle on se retrouve avec des porteurs de cartes de vaccination avec cachet et d’autres sans cachet ». Toutefois, la présidente du Comité, rassure sur la régularisation de la situation liée à cette absence de cachet dans les tout prochains jours. « Le Copivac s’active chaque jour, pour qu’il n’y ait plus de carnet de vaccination qui circule dans les 15 prochains jours mais uniquement des attestations de vaccination », a-t-elle déclaré.

Une situation inédite qui devrait interpeller les plus hautes autorités en l’occurrence le Premier ministre Rose Christiane Ossouka Raponda et le ministre de la Santé, le Dr. Guy-Patrick Obiang Ndong afin qu’ils se penchent également sur ce cas qui fait écho à d’autres problèmes décriés par le personnel hospitalier de l’intérieur du pays.

Pour rappel, en juillet 2020, c’est plus de 400 milliards alloués dans la lutte contre la pandémie à coronavirus. Un an après, le rendement de ce plan de riposte mis en place par le Copil-Coronavirus Gabon pose un certain nombre de questions, notamment celles liées à son efficience.