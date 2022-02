Gabon: seulement 99 nouveaux cas positifs sur 2 574 personnes testées

Ecouter cet article Ecouter cet article

Depuis quelques semaines, la situation épidémiologique semble de plus en plus stable. La preuve avec le bilan des journées du 2 au 3 février 2022, rendu public par le comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à coronavirus (Copil-Coronavirus) qui révèle que le pays a enregistré 99 nouveaux cas positifs sur 2 574 personnes testées.

Le rapport du comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à coronavirus démontre une baisse significative du nombre de contaminations. Selon les chiffres du Copil-Coronavirus des journées du 2 au 3 février, le pays a enregistré 99 nouveaux cas et 1 décès, ce, sur toute l’étendue du territoire national.

Il faut dire que ces cas positifs sont essentiellement enregistrés dans les provinces de l’Estuaire et de l’Ogooué-maritime, qui demeurent les deux régions les plus touchées par la pandémie. De manière globale, le Gabon a réalisé 1 548 158 tests pour 47 247 cas positifs dont 4 088 cas actifs, 42 857 guérisons et 302 décès.



Autant dire que ces données ne sont pas une garantie de non-contamination alors, le port du masque et l’observation des mesures barrières restent de rigueur.

Esther Kengue

Stagiaire