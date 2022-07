Gabon: seulement 9 dossiers éligibles à l’adoption en juin 2022

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce jeudi 7 juillet 2022, le ministre de la Santé et des Affaires sociales, le Dr. Guy-Patrick Obiang Ndong a présidé une séance de travail avec les experts membres de la commission de placement des enfants dans les familles d’accueil. Une rencontre qui a permis d’examiner et de sélectionner les dossiers des enfants à placer dans les familles d’accueil en vue de leur adoption.

C’est en présence de sa ministre déléguée Justine Libimbi épouse Mihindou, et des experts membres de ladite commission que le Dr. Guy-Patrick Obiang Ndong a présidé cette importante séance de travail. Il était question pour le membre du gouvernement de voir de plus près les différentes possibilités de placement dans les familles d’accueil des orphelins de père et de mère ainsi que des enfants abandonnés dans les centres d’accueil.

Ainsi, il ressort que sur les 26 dossiers examinés pour le compte du mois de juin 2022, seuls 9 ont été jugés éligibles à l’adoption. Occasion pour le ministre de la Santé et des Affaires sociales de rappeler aux participants l’importance qu’attache le Chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba au bien-être des enfants et la nécessité de mettre un accent sur la transparence et la rigueur.

Par ailleurs, le membre du gouvernement n’a pas manqué de dénoncer le phénomène d’abandon des enfants par quelques familles du Grand Libreville. A cet effet, il a appelé la direction générale des Affaires sociales à plus de sensibilisation à l’égard des parents et familles démissionnaires.

Geneviève Dewuno

Alors, ça vous a plu ? 👍🏾

Pour recevoir les dernières actualités de notre média, inscrivez-vous à notre newsletter Whatsapp. OUI bien sûr je m'incris