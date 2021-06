Gabon: seulement 85 personnes vaccinées dans l’Ogooué-Lolo

Alors qu’elle a débuté il y a près de 3 mois, la campagne de vaccination contre le covid-19 n’a pas encore atteint sa vitesse de croisière. C’est notamment le cas dans la province de l’Ogooué-Lolo, la localité qui compte la plus faible proportion de personnes vaccinées, avec seulement 85 personnes inoculées au mercredi 02 juin 2021, selon le dernier bilan du Comité national de vaccination contre le covid-19 (Copivac).

Près de trois mois plus tard, depuis le lancement de la campagne nationale de vaccination le 23 mars dernier, la couverture vaccinale au Gabon est encore très loin de l’objectif prévu par le Comité national de vaccination contre le covid-19. En effet, le ministère de la Santé prévoit de vacciner au moins 450 000 personnes prioritaires. Seulement, un faible engouement est perceptible dans plusieurs provinces, où les populations rechignent à se rendre dans les centres de vaccination.

Selon le Copivac dans son rapport, dans la province de l’Ogooué-Lolo par exemple, 24 personnes ont reçu leur 1ère dose de vaccin ce 1er juin 2021 sur 32 volontaires. Ce qui porte le nombre total de personnes éligibles vaccinées à 85. De faibles statistiques qui démontrent le peu d’engouement des populations dans cette province.



Au total, 17 345 volontaires se sont présentés dans les différents sites de vaccination ouverts à travers le pays. 16 557 d’entre eux, soit 95% des personnes éligibles ont été vaccinés parmi lesquels, on compte 79% d’hommes, 10% des plus de 60 ans, 9,1% des personnes hypertendues et 4% de diabétiques. La proportion des personnels de santé, des personnels des corps habillés et des enseignants vaccinés à ce jour est toujours inconnue.