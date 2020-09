Gabon: seulement 8 nouveaux cas positifs sur près de 4 500 prélèvements

Moins d’une dizaine de cas sur près de 4 500 prélèvements effectués à Libreville. C’est le bilan épidémiologique rendu public par le Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à Coronavirus au Gabon (Copil-Coronavirus) ce lundi 21 octobre 2020. Ce qui ne représente que 0,2% des personnes testées sur 72 heures.

Sur les 4 423 prélèvements effectués à Libreville, seuls 8 cas ont été testés positifs au SARS-CoV-2 communément appelé Covid-19. Ce qui ne représente que 0,2%. Des chiffres qui démontrent la faible propagation du virus dans la capitale du Gabon principal foyer de la contamination qui compte plus de 6 000 cas confirmés.

Si le bilan du Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à Coronavirus au Gabon annonce un nouveau décès, il faut par ailleurs noter qu’il n’y a , au 21 septembre 2020, aucun patient en réanimation et que seules 5 personnes sont actuellement hospitalisées sur le site de l’hôpital de campagne d’Akanda sis au Stade de l’Amitié Sino-gabonaise.

Tout en rappelant aux uns et aux autres qu’« appliquer les mesures barrières, c’est protéger ceux qu’on aime », le Copil-Coronavirus recommande entre autres aux populations de porter un masque dans les lieux et espaces publics, se laver fréquemment les mains avec de l’eau et du savon ou un gel hydro alcoolique, respecter la distanciation physique (au moins 1 mètre), et appeler gratuitement le 1410 pour toute information complémentaire.