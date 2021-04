Gabon: seulement 4% du personnel de santé vacciné contre la Covid-19

Le Comité de pilotage du Plan de veille et de riposte contre l’épidémie à Coronavirus au Gabon (Copil-Coronavirus) a livré son dernier bilan de la campagne de vaccination. Seuls 4% du personnel soignant dans les hôpitaux se sont astreints à la vaccination. Un chiffre peu encourageant depuis près de 3 semaines après le lancement de la campagne vaccinale.

3 925 Gabonais à ce jour ont reçu leur première dose de vaccin Sinopharm, dont 4% des personnels soignants selon le Copil-Coronavirus. Ce qui représente 157 agents de santé, un chiffre très faible et peu encourageant depuis le 23 mars dernier, de la campagne de vaccination contre la Covid-19.

Cette donnée confirme bien la faible adhésion des blouses blanches à la vaccination, pourtant prioritaires. Aussi, ce faible engouement pourrait renforcer la réticence des populations (déjà sceptiques sur son efficacité ) à la vaccination, alors que les agents de santé, en première ligne dans la riposte contre la Covid-19, sont censés montrer l’exemple. Sur ce dernier point, un argument martelé par plusieurs soignants fait état de plusieurs contaminations des agents de santé ces 3 derniers mois. Ce qui les rend de facto non éligibles à la vaccination.

S’agissant des autres groupes cibles, le Comité de pilotage du Plan de veille et de riposte contre l’épidémie à Coronavirus au Gabon rapporte que 78% des personnes vaccinées sont de sexe masculin, 10% ont plus de 60 ans, 12% sont hypertendus et 5% sont diabétiques.