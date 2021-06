Gabon: seulement 320 cas actifs covid-19

Ce lundi 21 juin 2021, le Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à Coronavirus au Gabon (Copil-Coronavirus) a comme à l’accoutumée rendu publique la situation épidémiologique. Un bilan qui laisse entrevoir seulement 320 cas actifs au covid-19 sur l’ensemble du territoire national.

L’information a été rendue publique par le Copil-Coronavirus. La surveillance épidémiologique a dans son communiqué du lundi 21 juin 2021, fait état de 320 cas actifs sur le territoire. Sur « 860 795 tests réalisés, nous avons enregistré 24 885 cas positifs, dont 320 cas actifs », a précisé le Copli-Coronavirus.

L’ensemble du territoire connaît une régression des cas de contamination au covid-19 ces derniers mois. Selon les chiffres, le mois d’avril recensait 3 290 cas actifs. Pour le mois de mai écoulé une légère baisse jusqu’à 2 984 cas actifs, et à ce jour les cas actifs continuent de connaître une régression portant à 320 le nombre total des cas actifs dans le pays. Des chiffres positifs dénotant de la maîtrise du virus par le gouvernement et devant permettre une levée définitive des mesures de riposte contre le coronavirus en vigueur depuis plus d’un an sur le territoire.

Si le chef de l’Etat a décidé le vendredi 28 mai dernier d’alléger certaines mesures de riposte au covid-19 se référant aux données du Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à coronavirus au Gabon, le gouvernement pourrait poursuivre l’allègement des mesures avec par exemple la levée totale du couvre-feu qui pourrait permettre à plusieurs de véritablement reprendre leurs activités.