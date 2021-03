Gabon: seulement 2 313 situations administratives régularisées à mars 2021

Ce mardi 30 mars 2021, le Comité de pilotage du Forum de la Fonction publique a fait le bilan à mi-parcours du Plan de régularisation progressif des situations administratives des agents publics. Des conclusions qui laissent apparaître qu’entre janvier et mars 2021, ce sont seulement 2313 situations administratives qui ont été régularisées, au grand dam des partenaires sociaux.

En effet, le bilan de la rencontre tenue ce 30 mars entre les partenaires sociaux et le Comité de pilotage du Forum de la Fonction publique fait état de 2313 situations administratives régularisées par les équipes des ministères de la Fonction publique et du Budget entre les mois de janvier et décembre 2021. Des régularisations qui s’inscrivent dans le cadre du plan d’action 2020-2021.

Dans les faits, il est observé une régression dans l’évolution de l’exercice de recrutement et reclassement des agents publics de l’Etat ces trois derniers mois. Selon les conclusions des travaux de cette réunion, il ressort que 1044 situations administratives ont été régularisées au mois de janvier. En février, seules 391 situations administratives ont été régularisées contre 878 pour le mois de mars.



Un bilan insuffisant du point de vue des partenaires sociaux, lesquels fustigent notamment l’absence de plusieurs ministères, à l’instar de ceux de l’Agriculture, le Tourisme, la Culture, la Communication, entre autres. « Nous disons que pour que nous puissions continuer avec un climat social apaisé, le gouvernement doit augmenter cette enveloppe pour que les attentes qui fort longtemps ont été observées ne puissent pas détériorer le climat social (…), nous comptons sur la bonne volonté du gouvernement pour que les crises sociales ne reprennent pas », a indiqué le vice-président du comité de pilotage, Joël Ondo Ella.