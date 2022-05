Gabon: seulement 15 malades mentaux ramassés et conduits à Melen

Ecouter cet article Ecouter cet article

Du vendredi 13 au dimanche 15 mai 2022, s’est déroulée la première phase de l’opération zéro malades mentaux dans les communes du Grand Libreville initiée par le Centre national de santé mentale. Objectif, résoudre le problème des personnes souffrant de déficience qui traînent dans les rues de la capitale gabonaise et ses environs et palier la prise en charge de ces derniers.

Deux ans après la fin de l’opération de ramassage de malades mentaux errant dans la capitale politique du Gabon à savoir Libreville, le Centre national de santé mentale a déployé dans les rues du « Grand Libreville » son équipe mobile le weekend écoulé. L’objectif de cette initiative étant de recueillir les malades mentaux errant dans différents quartiers et les prendre en charge dans la structure sanitaire située à Melen.

L’opération qui a duré 3 jours pour cette première phase a permis au total de venir en aide à 15 malades mentaux. Lesquels ont été pris en charge par l’équipe présente sur le terrain. On dénombre notamment 7 femmes et 8 hommes. « Un nombre qui semble faible au regard des personnes souffrant de déficience mentale visibles dans les rues, mais qui s’explique par le fait que les ramassages sont programmés en fonction des capacités d’accueil qui à ce jour restent problématiques » a déclaré l’un des membres du personnel du Centre national de santé mentale. Non sans manquer de rappeler l’étroitesse de la structure sanitaire empêchant ainsi de recevoir plus de patients.



Il faut dire que laissées pour compte depuis des années, les personnes atteintes de démence font désormais partie des priorités gouvernementales et ce, depuis la nomination de l’actuel ministre de la Santé. D’autant plus que lors de l’une de ses toutes premières sorties sur le terrain, le membre du gouvernement s’était rendu au Centre national de santé mentale de Melen (CNSM) pour s’enquérir des difficultés que rencontre cette catégorie de la population. Vivement la suite.

Regina Dewuno