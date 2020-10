Gabon: seulement 14 nouvelles contaminations sur près de 6000 prélèvements

C’est le dernier bilan de l’évolution de la crise sanitaire liée au coronavirus rendu public ce mercredi 30 septembre 2020 par le Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à Coronavirus au Gabon (Copil-Coronavirus). Un bilan qui fait état de 14 contaminations sur un total de 5662 prélèvements effectués.

Ces données épidémiologiques ont été recueillies dans 2 provinces. Sur les 14 nouveaux cas, l’Estuaire enregistre 12 nouveaux cas positifs sur 5635 prélèvements. L’Ogooué-Maritime pour sa part enregistre seulement 2 cas sur 27 prélèvements. Concernant la prise en charge, les chiffres du Copil-Coronavirus sont tout aussi à la baisse, alors que le nombre des guéris est en constante évolution.

Selon le Copil-coronavirus, seules 4 personnes sont hospitalisées, 4 patients sont également admis en réanimation. Le nombre de guéris enregistrés ces derniers jours est de 50. Sur toute l’étendue du territoire, le Copil-Coronavirus a effectué 174 307 prélèvements pour 8 766 cas testés positifs dont 8005 personnes guéries et 54 décès.

A l’heure où le débat est porté sur la prorogation ou non des mesures de prévention, de lutte et de riposte contre la covid-19, ces chiffres d’un pourcentage de 0,2% de contamination sur l’ensemble du territoire national viennent une fois de plus confirmer la tendance baissière et la nécessité de lever l’état d’urgence sanitaire.

Seulement à ce qu’il semble, le gouvernement ne l’entend pas de cette oreille car le ministre de la Santé Guy Patrick Obiang Ondo a défendu hier 30 septembre à l’Assemblée Nationale une ordonnance relative à la prorogation ou non des mesures de prévention, de lutte et de riposte contre la covid-19. Le verdict est attendu dans trois jours c’est–à–dire le 4 octobre.