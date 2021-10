Gabon: seulement 125 millions pour la subvention à la presse

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce mercredi 20 octobre à eu lieu, au ministère de la Communication et de l’Economie numérique, le lancement des travaux de la commission d’attribution de la subvention à la presse. Une aide d’un montant de 125 millions de FCFA octroyée par le gouvernement et qui devrait permettre pour l’ensemble des médias qui seront éligibles, de se développer.

Baromètre important pour notre démocratie et l’Etat de droit, la presse devrait, dans les prochains jours, rentrer en possession de la subvention octroyée par l’Etat. C’est la question qui était au centre des travaux de la commission de la subvention d’aide à la presse présidée par la vice -présidente de ladite commission, par ailleurs directrice générale de la communication, Hermine Otounga Souna.

Ainsi, cette dernière lors de cette séance de travail a relevé que ladite commission devra examiner durant plusieurs jours l’ensemble des dossiers de demande de subvention soumis à l’appréciation de la commission. « Je voudrais rappeler que les critères retenus sont très sélectifs et la déontologie l’a été en tenant compte non seulement du cadre juridique mais aussi des réflexions émises par le régulateur et les partenaires sociaux représentant les médias », a-t-elle indiqué.

Au total, ce sont les dossiers de 74 médias dont 29 journaux et 45 sites internets qui devront être examinés par la commission de la subvention d’aide à la presse. A noter que le montant de la subvention est fixé à 125 millions de FCFA. Une enveloppe quelque peu infime lorsqu’on sait les difficultés traversées par les entreprises de presse surtout en cette période de crise sanitaire.