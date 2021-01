Gabon: Setrag bon élève dans la lutte contre la Covid-19

Décriée pour la résurgence des dérapages enregistrés sur la voie ferrée, la Société d’exploitation du transgabonais (Setrag) boucle un exercice 2019-2020 sur une note de satisfaction. Et pour cause, la filiale du groupe Eramet se sera réinventée pour permettre la poursuite de ses activités dont les exportations des produits miniers auront 179,9 milliards de FCFA et ce, malgré un contexte sanitaire difficile lié à la Covid-19.

Si la crise sanitaire liée à la Covid-19 a fortement affecté l’économie nationale et partant le bon fonctionnement des entités privées, il existe des opérateurs économiques qui s’en seront servis pour s’adapter à la situation catastrophique. Au nombre de ces entreprises, il y a la Société d’exploitation du transgabonais qui a fait montre de résilience et d’agilité en respectant scrupuleusement les recommandations gouvernementales pour l’intérêt de sa clientèle.

Pour ce qui est de l’activité économique, Setrag s’est davantage révélée être un partenaire indéfectible de l’État gabonais puisque le transport de marchandises n’aura marqué aucun frein au temps fort de la crise de Coronavirus. Occasion pour la direction générale de ladite société de mettre le pied à l’étrier dans le cadre de la mise en œuvre de son Programme de remise à niveau de la voie unique et de ses opérations de maintenance courante.

Autre amélioration conséquente, la dématérialisation de ses services qui s’est traduite par l’érection d’un mode de réservation en ligne. Autant dire que la transformation numérique fait donc partie intégrante des priorités de la Setrag.

D’ailleurs, ces efforts considérables n’ont pas été sans impact puisqu’en 2020, l’exportation des produits miniers aura connu une hausse de 34,4%. Selon la Direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI) « ces exportations représentent 179,9 milliards de FCFA pour l’année 2020 ».