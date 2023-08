Ecouter cet article Ecouter cet article

Candidat à sa propre succession pour la troisième année consécutive, Ali Bongo Ondimba aura la lourde charge de défendre son bilan, mais aussi de proposer aux Gabonais sa nouvelle vision pour les sept années à venir. Promu au poste de président de la République en 2016 avec entre autres la promesse de mettre en place un service civique ouvert à 25 000 jeunes, le président de la république n’a pas honoré cet engagement, malgré son ambition de placer la jeunesse au cœur de son action.

Candidat à la présidentielle de 2016, Ali Bongo Ondimba avait placé la jeunesse dans ses priorités du septennat. Alors qu’il brigue pour la troisième fois consécutive le fauteuil présidentiel, son bilan en matière de politique de la jeunesse s’avère mitigé, à en croire sa promesse non tenue, parmi tant d’autres, de mettre en place un service civique permettant à 25 000 jeunes de se former à l’appropriation des valeurs républicaines. C’est ce que nous apprend le travail effectué par Mays Mouissi et Harold Leckat, dans leur rapport « Bilan du second septennat d’Ali Bongo Ondimba (2016-2023) ».

25 000 jeunes à former sur l’ensemble du quinquennat

C’était la promesse trois de la priorité 1 du programme « Mon engagement pour un Gabon émergent » du candidat Ali Bongo Ondimba en 2016. Dans cet axe, il entendait imprégner les jeunes Gabonais, de 18 à 25 ans, « des valeurs républicaines et militaires », grâce à des « formateurs identifiés et de modules disponibles », afin de favoriser « des comportements responsables face aux symboles, institutions de la République et dans toutes situations administratives ». Une mesure pour le coup louable, qui aurait permis de régler à la source, les nombreux problèmes d’incivisme très prégnants dans la société.

A la lecture du rapport produit par le cabinet de conseil indépendant Mays Mouissi Consulting et l’agence de communication Global Media Time, éditeur du site d’actualité Gabon Media Time, on est frappé de constater que cette promesse est restée dans les placards. « Le service civique pour les jeunes qu’Ali Bongo Ondimba s’était engagé à mettre en place n’a jamais vu le jour privant 25 000 jeunes Gabonais d’une première expérience dans des travaux professionnalisants au bénéfice de la nation », peut-on lire dans ce document très accablant.

Une promesse non tenue, qui vient s’ajouter à d’autres et pour lesquelles le candidat Ali Bongo Ondimba devra apporter des réponses à ces nombreux jeunes à l’occasion de la présidentielle du 26 août 2023.