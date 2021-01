Gabon: Serge Maurice Mabiala invité à clarifier son positionnement politique par ses électeurs

Serge Maurice Mabiala sera-t-il lâché par son monde? C’est la question qui taraude les esprits depuis le retour pour le moins tonitruant du député du premier arrondissement de la commune de Mouila dans les rangs du Rassemblement héritage et modernité (RHM) dirigé désormais par Michel Menga M’Essone. Une situation qui a contraint ses électeurs à demander des clarifications sur son positionnement.

Si d’entrée de jeu, les militants on dit, par la voix du responsable communal Stéphane Mapota, soutenir leur leader sans aucune réserve, ils l’ont néanmoins invité « à venir clarifier urgemment la situation politique actuelle ». En effet, ces derniers ont fustigé le spectacle désolant observé depuis quelques semaines à la suite du congrès de clarification qui a vu leur député être désigné secrétaire général du RHM, alors qu’on le savait membre du Rassemblement pour la patrie et la modernité.

« Une situation d’autant plus navrante qu’elle dessert cruellement l’opposition », a relevé le responsable communal du RHM. Face à cette imbroglio qui laisse les militants quelque peu dans l’expectative, ces derniers on dit attendre que les juridictions compétentes se prononcent sur un éventuel litige RPM/RHM réaffirmant au passage leur fidélité au Rassemblement héritage et modernité, parti avec lequel ils ont remporté des élus nationaux et locaux.



« Nous soutenons indéfectiblement le député Serge Maurice Mabiala (…). Toutefois, nous l’invitons à se rendre de toute urgence à Mouila, aux fins d’édifier les sages et notables », ont-ils toutefois conclu.