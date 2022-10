Gabon: Serge Abessolo en lice pour les Sotigui Awards

Ecouter cet article Ecouter cet article

Lauréat lors de la 5ème édition des Sotigui Awards, Serge Abessolo est de nouveau en lice dans l’une des plus hautes et belles cérémonies dédiées au 7ème art. L’acteur et réalisateur gabonais a été nominé pour le prix du public africain. Les candidats seront départagés aux votes.

Après une 5ème édition ponctuée de succès, la cérémonie de récompense du savoir-faire cinématographique africain baptisée Sotigui Awards est de retour. Lancée en début de mois de septembre dernier, cette édition pourrait être toute aussi victoire pour celui qui s’est au fil du temps établi comme l’ambassadeur du cinéma gabonais à l’international.

Pour cette énième course à un trophée prestigieux, Serge Abessolo devra emporter les suffrages des votes dans la catégorie « Prix du public africain ». De Libreville à Ouagadougou, les personnes estimant que l’acteur mérite de remporter cette récompense sont dès lors priées de se ruer vers les liens mis en branle pour la circonstance via la page Facebook de ladite cérémonie.

Pour l’heure, le porte-étendard du 7ème art gabonais n’est qu’à la seconde place des votes. Pour information, la cérémonie de cette édition se déroulera du 9 au 12 novembre 2022 à Ouagadougou au Burkina-Faso. Pour cette 7ème édition ,ce sont précisément 42 nominés qui ont été recensés. Les catégories étant définies par l’Académie des Sotigui qui organise cet événement depuis 2015.