Gabon-Serbie: le renforcement de la coopération au coeur de l’échange entre Ali Bongo et Nikola Selakovic

Ce vendredi 11 février 2022 le chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba a reçu au Palais Rénovation une délégation des membres du gouvernement de la République de Serbie conduite par le ministre des Affaires étrangères Nikola Selakovic. Il était question, lors de cette rencontre d’échanger sur le renforcement de la coopération bilatérale entre le Gabon et ce pays européen situé au sud-est de la péninsule des Balkans.

Tout en transmettant les amitiés et salutations du Président de la République de Serbie à son homologue gabonais, Nikola Selakovic a échangé avec ce dernier sur le renforcement de la coopération bilatérale entre le Gabon et la Serbie. En effet, le diplomate a décliné la volonté de son pays d’investir dans les domaines politique, agricole et technologique.

Impressionné par les projets de diversification de l’économie gabonaise impulsés par le chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba Nikola Selakovic a exprimé la volonté des autorités serbes d’accompagner le Gabon dans son projet de développement, à travers un partage d’expérience et des investissements dans des secteurs porteurs pour nos deux pays.

Par ailleurs, le ministre des Affaires étrangères a profité de cette occasion pour informer le Chef de l’Etat de l’invitation que lui adresse son homologue de Serbie Aleksandar Vučić pour une visite de travail dans son pays.