Gabon: sept conventions signées entre le gouvernement et Alpha Centauri Mining

Ce mardi 22 février, le ministère des Mines et celui de l’Économie ont signé sept conventions d’exploitation des mines d’or à petite échelle avec la société Alpha Centauri Mining (ACM). Des conventions qui s’inscrivent dans le cadre de l’arrimage de cette dernière aux nouvelles dispositions de la réglementation en vigueur dans le secteur minier.

Paraphées côté Etat gabonais par le ministre des Mines Vincent de Paul Massassa et le ministre de l’Economie et de la Relance Nicole Janine Lydie Roboty Ep.Mbou et par le l’administrateur général de d’Alpha Centauri Mining SA, Anand Bajla, ces conventions permettront à l’entreprise de prendre en compte des aspects relatifs au contenu local et à la responsabilité sociale des entreprises, pour un meilleur développement des zones situées dans les environs des exploitations minière.

En effet, la signature de cette convention s’inscrit dans la volonté du gouvernement d’arrimer l’ensemble des opérateurs aux nouvelles dispositions de la loi n°037/2018 du 11 juin 2019 portant réglementation du secteur minier en République Gabonaise. « C’est pour nous conformer aux dispositions de cette loi que beaucoup de chantiers sont engagés pour arrimer les différents contrats et conventions que nous avons aux dispositions de la réglementation en vigueur », a affirmé le ministre des Mines.

Les conventions signées avec Alpha Centauri Mining devraient donc permettre à la localité de Ndjolé, où se concentrent les activités de cette société, de tirer réellement profit de l’exploitation de l’or. Pour sa part le ministre de l’Economie et de la Relance a relevé que ces conventions permettront de revisiter les taxes et redevances en vue de « faire accroître la part que le secteur minier doit apporter au budget de l’Etat ».