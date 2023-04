Gabon: le Sénat adopte sans surprise la révision constitutionnelle

Ecouter cet article Ecouter cet article

A la suite de l’Assemblée nationale le jeudi 23 mars 202, le Sénat a, au cours d’une séance plénière, adopté en des termes identiques le projet de loi portant révision de la Constitution de la République gabonaise. Une adoption devrait être suivie d’une promulgation du président de la République afin de traduire définitivement en loi les résolutions adoptées lors de la Concertation politique dont la plus importante est sans aucun doute le retour du scrutin à un tour.

En effet, sur un total de 59 présents, ce vote a enregistré 57 voix pour, une voix contre et une abstention. Un résultat peu surprenant surtout lorsqu’on connaît la composition de la chambre haute du parlement composé majoritairement des sénateurs du Parti démocratique gabonais (PDG).

Issue de la Concertation politique entre majorité et opposition, cette révision concerne six articles de la loi fondamentale et porte essentiellement sur le suffrage, l’âge d’éligibilité à la présidence de la République, la durée du mandat du président de la République, les personnes éligibles à la fonction de président de la République, la durée du mandat des élus locaux, la durée du mandat des députés et des sénateurs ainsi que l’harmonisation du mandat des élus locaux et celui des sénateurs.

D’ailleurs concernant le mandat des sénateurs, le premier ministre Alain-Claude Bilie-By-Nze avait souligné que « pour harmoniser le renouvellement du Sénat avec celui des conseils départementaux et des conseillers municipaux, le prochain mandat des membres desdits conseils dont le renouvellement est prévu entre octobre et novembre 2023, sera un mandat transitoire d’une durée exceptionnelle de moins de 5 ans ».