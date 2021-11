Gabon: Sena et Conasysed vent debout devant la Fonction publique

Ecouter cet article Ecouter cet article

Face à la léthargie observée dans le traitement de leurs situations administratives et financières, les acteurs du secteur éducatif affiliés à la Convention nationale des syndicats du secteur éducation (Conasysed) et le Syndicat de l’éducation nationale (Sena) ont tenu un sit-in le mercredi 17 novembre dernier devant le ministère de la Fonction publique. Un mouvement d’humeur dont l’objectif est la satisfaction des revendications inscrites dans leur cahier de charges.

Après un premier mouvement avorté qui a vu l’intervention des Forces de l’ordre le lundi 8 novembre 2021, c’est finalement le mercredi 17 novembre que s’est fait le sit-in de la Conasysed et du Sena devant le ministère de la Fonction publique pour revendiquer la régularisation des situations administratives des enseignants bloquées depuis près de 7 ans.

À cette occasion, Marcel Libama, un des leaders de la Conasysed, a lancé un message de mobilisation à l’endroit des enseignants non grévistes lors de ce sit-in. « Il est temps de prendre votre destin en main en participant au mouvement de grève observé depuis le 27 septembre 2021. Ce n’est que comme cela que nous allons mettre un terme à ce traitement minimaliste qui date depuis plusieurs années », a-t-il martelé.

Pour rappel, la Conasysed et le Sena ont demandé la satisfaction des points urgents inscrits au cahier de charges. Notamment, la régularisation des situations administratives, l’organisation des concours internes d’entrée à l’ENI et à l’ENS et le paiement des rappels solde pour ne citer que ceux-là. Un dossier brûlant pour le Pr Patrick Mouguiama Daouda, ministre de l’Éducation nationale, qui gagnerait à prendre rapidement ce problème à bras le corps en réglant dans les plus brefs délais les revendications les plus urgentes et ce, pour la continuité sans incident de l’année scolaire 2021-2022.