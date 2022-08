Gabon: Selon Ali Bongo, 23 structures sanitaires et sociales ont été réhabilitées en 2022

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est à l’occasion de son allocution à la Nation prononcé le mardi 16 août 2022, marquant le 62ème anniversaire de notre pays, que le Chef de l’État Ali Bongo Ondimba a une énième fois, rappelé que son engagement en faveur de l’amélioration du quotidien des populations gabonaises demeure sa priorité. A ce propos, le numéro un gabonais a déclaré que 23 établissements de santé publics ont bénéficié des travaux d’extension et de modernisation en 2022.

Comme il est de coutume, le Chef de l’Etat s’est adressé au peuple la veille de la célébration des 62 ans d’indépendance du pays. Considérant la santé comme une priorité, Ali Bongo Ondimba a dressé le bilan des actions menées en 2022 dans ce domaine. Notamment des travaux qui ont permis de remettre en état le système de santé des établissements sanitaires aux normes pour offrir des soins de qualité aux populations.

Avec pour ambition d’améliorer la couverture médicale dans le pays encore engluée dans des dysfonctionnements structurels, Ali Bongo Ondimba a clairement indiqué que « cette année, 23 structures sanitaires et sociales ont bénéficié des travaux d’extension et de modernisation ». Un bilan dont il s’est satisfait mais qui ne reflète pas les réalités observées dans lesdites structures. Pour preuve, les plateaux techniques demeurent inexistants et le manque criant des médicaments et consommables est toujours d’actualité.



Malgré ces différents travaux d’agrandissement ou de réfection des structures sanitaires de proximité, le cauchemar dans ce secteur est loin de connaître son épilogue. D’autant plus que les centres médicaux de l’intérieur du pays sont l’archétype de l’échec des politiques publiques en matière de santé. Une situation qui traduit inexorablement la détresse dans laquelle vivent les Gabonais du fait de la décrépitude et de la vétusté de nombreuses structures sanitaires. Une situation inégalitaire qui contraste avec la volonté de l’égalité des chances prônée par le chef de l’État Ali Bongo Ondimba.