Gabon: sécurité et santé au travail au coeur du nouveau dispositif de la SGEPP

Dans l’optique de supprimer certains effets nuisibles du travail tout en protégeant les salariés, la Société gabonaise d’entreposage des produits pétroliers (SGEPP) a décidé de réinventer le mode de fonctionnement de son comité de Sécurité et de Santé au travail. Pierre Wilfried PissaTchambo, directeur général de la SGEPP, a donc décidé d’intégrer les exigences d’un contexte national en évolution dans ce comité.

Géré jusque–là selon les normes européennes en la matière, le Comité Sécurité et Santé au Travail (CSST) anciennement Comité d’Hygiène de Sécurité et de Santé de la Société gabonaise d’entreposage des produits pétroliers, va désormais intégrer les exigences du contexte réglementaire national, sous l’impulsion de son directeur général Pierre Wilfried PissaTchambo.

En effet, conformément aux dispositions de l’Arrêté 006/MTEPS régissant la mise en place du Comité Sécurité et Santé au Travail (CSST), le directeur général de la SGEPP a décidé le 17 juillet dernier, de renouveler le fonctionnement de ce comité censé supprimer certains effets nuisibles du travail tout en protégeant les salariés à travers l’installation des membres de cette instance au cœur de l’appareil administratif.

Rappelant l’importance de ce Comité qui « est une obligation de la loi étayée par l’arrêté 006 qui fait obligation aux entreprises ayant plus de 50 employés de mettre en place ce comité de sécurité au travail », le directeur général de la Sécurité et de la Santé au Travail, le Dr. Yannick Steve Ondo a donc insisté sur le rôle prépondérant de ce Comité dans l’amélioration à la fois des conditions de travail et l’amélioration de la performance en entreprise.

A travers le renouvellement du fonctionnement de ce Comité Sécurité et Santé au Travail (CSST), le directeur général de la SGEPP entend asseoir l’intégralité des bases assurant une gestion optimale de la condition du travailleur au sein de cette entreprise stratégique, qui on le rappelle est censée assurer la distribution du gaz butane sur l’ensemble du territoire via des revendeurs agréés.