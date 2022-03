Gabon: SCET Tunisie sélectionné pour les études d’impact du projet de route Port d’Owendo-ZERP de Nkok

Ecouter cet article Ecouter cet article

Dans le cadre du projet de construction du projet routier dénommé Owendo Bypass devant relier le Port d’Owendo à la Zone économique spéciale de Nkok, RISE Gabon, filiale du Fonds gabonais d’investissements stratégiques (FGIS) dédiée à l’investissement pour le développement des infrastructures, a annoncé la sélection de SCET Tunisie en tant que bureau d’études pour ledit projet.

Fruit d’un partenariat entre le Gabon et la Banque Islamique de Développement, ce projet devrait permettre de réduire la distance, en réduisant les dépenses de carburant et par conséquent le coût du transport des marchandises acheminées par la route nationale 1 et de la ZES de Nkok vers le port d’Owendo et inversement. Ainsi, la désignation de cabinet d’études marque sans aucun doute un tournant décisif dans sa mise en œuvre.

C’est donc le leader de l’ingénierie en Afrique SCET Tunisie qui a été sélectionné en tant que bureau d’études pour ledit projet routier. Il devra donc assurer la réalisation des études de conception, des études d’impact environnemental et social et d’une mission Système Sécurité Incendie (SSI). « Ces études permettront d’assurer la faisabilité économique, financière, juridique, environnementale, sociale et technique de l’infrastructure », précise le communiqué de RISE Gabon.

SCET Tunisie dispose d’une longue expérience en Afrique Centrale, où l’entreprise intervient sur plus d’une douzaine de projets stratégiques, tels que le Centre Sectoriel dans les Technologies de l’Information et de la Communication (CSTIC) au Gabon et le projet de réhabilitation des périmètres rizicoles au Cameroun. Dans le cadre de sa sélection, les experts de ce cabinet ont procédé récemment à la visite du site du projet, au démarrage de l’enquête de trafic avant de rencontrer le ministre des Travaux publics, de l’Équipement et des Infrastructures du Gabon, Léon Armel Bpunda Balonzi.