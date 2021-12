Gabon: satisfaits de son bilan, les pdgistes d’Owendo appellent à la candidature d’Ali Bongo

Ecouter cet article Ecouter cet article

Si pour l’heure, il reste silencieux sur sa candidature lors des prochaines élections présidentielles de 2023, plusieurs appels ne laissent plus planer le doute sur la volonté des militants du Parti démocratique gabonais (PDG) de voir Ali Bongo Ondimba briguer un nouveau mandat à la tête du pays. C’est le cas des cadres et militants d’Owendo qui, lors d’un rassemblement au complexe sportif d’Owendo le samedi 11 décembre 2021, ont appelé l’actuel chef de l’Etat à se porter candidat à sa propre succession.

C’est réunis autour du maire de la commune d’Owendo Jeanne Mbagou et du responsable communal de cette formation politique Éric Renaud, que les militants du « Parti de masse » ont tenu à communier avec les nouveaux cadres et adhérents du PDG, issus des rangs du parti des Sociaux-Démocrates Gabonais.

Occasion pour les cadres et militants d’aborder la question des prochaines échéances électorales prévues en 2023. A cet effet, ces derniers n’ont pas hésité à appeler à la candidature de l’actuel chef de l’Etat, satisfaits semble-t-il de son bilan à la tête du pays. « Je me réjouis de l’acte que nous avons posé ensemble, à savoir, appeler le Président Ali Bongo Ondimba à se porter candidat à sa propre succession en 2023 car l’heure est au resserrement de nos troupes et à la mobilisation » a déclaré Hugues Etienne Angoué, représentant des Sociaux-démocrates Gabonais de la commune d’Owendo.



Faisant oeuvre utile à cette rencontre qui a réuni le gotha politique de la commune d’Owendo, les cadres et militants du Parti démocratique gabonais ont été sensibilisés sur l’importance de la vaccination anti-covid mais aussi le respect des mesures édictées par le gouvernement dans le cadre de la riposte contre la pandémie.