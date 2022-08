Gabon-Sao Tomé et Principe: le président Carlos Manuel Vila Nova attendu à Libreville

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce lundi 08 août 2022 le de Sao Tomé et Principe, Carlos Manuel Vila Nova effectuera une visite de travail et d’amitié de quarante-huit heures à Libreville. A cet occasion il rencontrera le chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba avec comme objectif d’échanger sur la nécessité d’un renforcement des relations bilatérales entre les deux pays.

En effet, cette visite du président de Sao Tomé et Principe sera la première du genre depuis l’élection de ce dernier en octobre 2021. Au cours de la rencontre entre les deux chefs d’Etat, ils examineront le bilan des relations de coopération bilatérale qui lient les deux pays et la nécessité de les renforcer au bénéfice des peuples gabonais et sao-Toméen.

« Les questions d’intérêt commun et celles relatives aux grands sujets de l’heure sur la scène régionale, continentale et internationale seront également évoquées par les deux chefs d’Etat », indique le communiqué de la présidence de la République.

Ali Bongo Ondimba et Carlos Manuel Vila Nova discuteront également de la présence du Gabon au Conseil de Sécurité des Nations Unies, avant de faire un tour d’horizon sur les dossiers africains qui représentent 80% des sujets analysés et portés à l’attention de cette instance des Nations Unies.