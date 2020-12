Gabon: SANgel organise une méga tombola pour célébrer son 25ème anniversaire

À l’occasion de la célébration de ses 25 ans et en prélude à la Fête de Noël, la Société alimentaire de la Nomba (San Gel) organise les 23 et 24 décembre prochains, un jeu tombola dans les 5 magasins de la chaîne ouverts dans le Grand Libreville. Un événement qui a pour objectif de clore cette année dans une bonne ambiance mais surtout de récompenser sa clientèle pour sa fidélité.

Cette fin d’année 2020 marque les 25 ans de présence discontinue de SANgel dans le secteur de la distribution des produits surgelés et qui a permis à cette entreprise de se hisser comme leader dans ledit secteur. C’est donc pour célébrer cette réussite et surtout remercier sa clientèle, qui joue un rôle important dans son développement, qu’elle a décidé de mettre les petits plats dans les grands par l’organisation d’une Méga tombola.

Ainsi, pour prendre part à cette tombola, les clients sont invités à effectuer un achat d’un montant quelconque pour recevoir un ticket. Ils devront par la suite renseigner leurs noms et numéro de téléphone à l’arrière du ticket de caisse et l’introduire dans les urnes qui seront installées pour l’occasion. La collecte des tickets qui se fera dans les 5 magasins SANgel de Libreville, Akanda et Bikélé du 23 au 24 décembre 2020 donnera lieu à un tirage au sort.

Prévu pour le 26 décembre 2020 à partir de 17 heures au magasin SANgel situé au boulevard Bessieux, le tirage au sort de la tombola se fera en présence d’un huissier de justice pour garantir la transparence de l’opération. Quant à la remise des lots aux gagnants, elle est fixée au lundi 28 décembre 2020.