Gabon: Samira Adzabe en concert caritatif à la salle Polyvalente Avea 2

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le samedi 13 août 2022 la salle polyvalente de l’Eglise de l’Alliance Chrétienne d’Avea 2 servira de cadre à la 5ème édition de « Gabon Offrande de Louange », organisée par le pasteur chantre Samira Adzabe. Portée par la maison d’Enseignement sur la Louange et l’Adoration ( Meloa Ministry), cet événement caritatif verra la participation de la crème de la scène musicale chrétienne.

C’est devant les hommes et femmes de média que l’annonce de la tenue de cette 5ème édition de « Gabon Offrande de Louange » a été faite officiellement. Prévu pour le 13 août prochain à la salle polyvalente de l’Eglise de l’Alliance Chrétienne d’Avea 2 cet événement musical sera agrémenté par la prestation de plusieurs artistes gospels à l’instar de Paule Zita, Patrick Ans, Aimé Frédéric, Warren Jizz, Dada Pongui et Jo-Christ.

Initiée par la maison d’Enseignement sur la Louange et l’Adoration, cette soirée de célébration sera l’occasion d’adresser des prières au Tout-puissant pour le raffermissement de la Nation gabonaise, faire découvrir de jeunes artistes gospel mais aussi récolter des fonds pour la scolarité d’enfants de certains orphelinats de la capitale.



Profitant de cette occasion, la chanteuse Samira Adzabe a lancé un appel aux artistes et aux personnes de bonne volonté pour l’organisation d’un concert en plein air. « Nous voulons célébrer sur une scène publique, mais nous avons besoin de fonds. Je voudrais rassembler sur une scène une vingtaine d’artistes gospel gabonais ». A noter que le droit d’entrée est fixé à 2000 FCFA, 5000 FCFA, 10 000 FCFA et 50000 FCFA. Les billets sont d’ores et déjà disponibles au 062 92 27 04.