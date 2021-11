Gabon: Samantha Biffot sélectionnée pour la French African foundation

Ecouter cet article Ecouter cet article

Après sa consécration au Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO), au Burkina Faso, où sa série a atteint la deuxième place du podium pour le prix de la meilleure série, Samantha Biffot continue sa conquête à l’international. Dernier fait en date, sa sélection dans la liste de la promotion 2021 des Young leaders de la French-African Foundation.

La French-African Foundation réunit chaque année une promotion de « Young Leaders » appelés à jouer un rôle important dans les relations franco-africaines. Le processus se fait sur la base d’un appel à candidatures public et d’un processus de sélection par un jury dédié. Comme leurs prédécesseurs, les 100 jeunes dirigeants de la promotion 2021 symbolisent l’avenir des ambitions franco-africaines.

La promotion 2021 des 100 « Young Leaders » à l’initiative de la French-African Foundation a été révélée le 30 juin à Paris. Une aubaine pour la réalisatrice Samantha Biffot pour qui le travail abattu dans le domaine cinématographique impacte aussi bien sur le continent qu’à l’extérieur. « Mon rêve pour mon pays ainsi que pour le continent c’est d’avoir une industrie télévisuelle et cinématographique forte, structurée, compétitive qui contribuerait pleinement au PIB en représentant un vrai secteur professionnel qui emploierait des milliers de techniciens » a-t-elle déclaré.

Chaque séminaire comprendra un ensemble de séquences communes, complétées par des séquences spécifiques et des ateliers. Ils seront l’occasion de discussions avec des interlocuteurs de haut niveau des secteurs public et privé ainsi qu’avec les chefs d’État français et sénégalais. En octobre, la réunion de la cohorte permettra de confronter les perspectives des 100 Young Leaders.

L’innovation majeure de l’édition 2021 est la mise en place d’un focus « Sport & Développement » afin d’engager les communautés franco-africaines mobilisées sur ce thème et de mettre en avant les enjeux économiques et sociaux de la contribution du sport au développement dans le cadre des travaux menés par l’ensemble de la promotion.